İYİ Parti’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyordu! Ve Mustafa Sandal kararını verdi

Mayıs 2023 seçimlerine giden süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için yayınladığı destek mesajlarıyla öne çıkan müzisyen Mustafa Sandal'ın adı, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için geçiyordu.

Hatta Akşener, geçtiğimiz günlerde katılmış olduğu bir canlı yayında "Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. Mustafa Sandal Bey'le bizim bir dostluğumuz oluştu zaman içerisinde. Ben istedim doğrusu fakat şu ana kadar herhangi bir anlaşma ya da resmi bir teklif yapmadık. Keşke adım atsa. Çok isterim" ifadesini kullanmıştı.

Mustafa Sandal, İYİ Parti'nin teklifini kabul edecek mi?

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı, Sandal'ın düşünmek için süre istediğini söyledi. Dağıstanlı, "Kulislerde konuşulanlara bakılırsa kabul etmeyecek gibi. İsviçre’den yeni dönen Sandal politikayı takip ediyor, fakat girmek istemiyor" dedi.



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