İYİ Partinin 2. olağan kurultayı ne zaman olacak?

İYİ Parti yönetimi pandemi nedeniyle yapılamayan İl ve ilçe kongrelerini ağustos ayı sonuna kadar tamamlayarak 2. olağan kurultayı 20 Eylül veya 27 Eylül'de yapmayı planlıyor.

Normalleşme süreci ile birlikte kongre çalışmalarına hız veren İYİ Parti, yapılamayan il kongrelerini tamalayarak 2. olağan kurultaya hazır olacak. İYİ Parti'nin yapamadığı il konreleri ise; Isparta, Erzincan, Ağrı, Antalya, Ardahan, Siirt, Batman ve Tunceli.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, il ve ilçe kongrelerinin büyük oranda tamamladığını belirterek kurultay tarihi için 20 Eylül tarihini işaret etti.

Koray Aydın kurultay tarihi ile ilgili olarak yaptığı açılamada şunları söyledi: