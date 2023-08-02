İYİ Partililer 27 kişiyle belediye başkanının makam odasını bastı!

Aksu Belediye Meclisi’nde bugün yapılan toplantıda 6. gündem maddesinin görüşüldüğü sırada İYİ Parti Grup Sözcüsü Ramazan Özen ile Belediye Başkanı Halil Şahin arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya, İYİ Parti Meclis Üyesi Nevzat Akcan da katıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Belediye Başkanı Halil Şahin, güvenlik görevlilerine Ramazan Özen ve Nevzat Akcan’ın dışarı çıkartılması talimatını verdi. İki isim, güvenlik görevlileri eşliğinde meclis salonundan çıkartıldı.

Yaşanan tartışmanın ardından Aksu İlçe Başkanı Recep Bal ile İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacanın da aralarında olduğu kalabalık başkanın makam odasına geldi. Burada da devam eden tartışma önce arbedeye sonra yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga diğer partililerin araya girmesi ve İYİ Parti grubunun makam odasından ayrılmasıyla sona erdi.