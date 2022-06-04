İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklama! Olay itiraf

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu. Kendisinin daha önce "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?" sözlerinin sorulması üzerine Ağıralioğlu ittifak ortakları CHP'yi kızdıracak bir açıklama yaptı.

Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak çıkış

Ağıralioğlu kendisine yöneltilen "Bunu retorik bir soru olarak siz sormuştunuz, biz de size soralım: İYİ Parti olmasa CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alır?" sorusuna yanıt verdi.

CHP'ye duyulan siyasi alerjinin İYİ Parti sayesinde esnediğini iddia eden Ağıralioğlu İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin alınmasında İYİ Parti'nin büyük etkisinin olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"CHP'ye oy veren sağcı, gusül abdesti alır"

"Bizim klasik sağcılar şöyle bir duygu taşır: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır. CHP'ye karşı duyulan siyasi alerjiyi Tayyip Bey avantaja çevirmeye çalışır. Bu yüzden İYİ Parti oy verilebilir siyasal esneme imkanı Türk demokrasisine.

CHP'ye aparat olduklarını itiraf etti: Klasik bir CHP'li ile İstanbul'u Ankara'yı alamazlardı

Klasik sağ seçmenin, biz ne olursa olsun yerimizden ayrılma endişesine iyi gelmiştir. Bunu kastederek söyledim arkadaşlar alınganlık yaptı. Yani klasik bir CHP'li ile İstanbul'u Ankara'yı alamazlardı."

Yavuz Ağıralioğlu, genel başkan yardımcılığı görevinden alınmıştı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz Nisan ayında görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti

Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" sözünü eleştirerek, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer." ifadelerini kullandı.

"Biz olmasak..."

Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti. Yavuz Ağıralioğlu HDP ile yaşadığı tartışmalarla da sık sık gündeme geldi.