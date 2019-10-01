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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ittifaka şart koştu: CHP bunu derse biz yokuz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir canlı yayında CHP ile yapılan ittifakla ilgili konuştu. Ağıralioğlu, "'Eğer CHP kurumsal olarak ben HDP ile devam edeceğim' derse biz yokuz" dedi.

01 Ekim 2019 Salı 00:12
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ittifaka şart koştu: CHP bunu derse biz yokuz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı.

Yavuz Ağıralioğlu, CHP ile yapılan Millet İttifakı'ndan yerel seçimlere, CHP ile HDP arasındaki ilişkiden İYİ Parti'nin geleceğine dair konuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız da söyledi. 'Eğer CHP kurumsal olarak ben HDP ile devam edeceğim' derse biz yokuz.  Biz ittifakı CHP ile kurduk. Biz deriz ki bu ittifakın içinde yer almalıyız. Ben seçim sürecinde, devletin bütünlüğüne kast etmiş, Kandil'e selam durmuş kimselerden oy istemediğimi beyan ettim. Terörü enstüraman olarak kullananlardan oy istemiyoruz. Biz HDP'ye oy verenlerden oy istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 00:12
  1. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu
  2. İYİ Parti

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