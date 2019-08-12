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İYİ Partili vekilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İYİ Partili vekil Zeki Hakan Sıdalı'nın sürdüğü otomobil, yayaya çarptı. Meydana gelen kazada yaya hayatını kaybetti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 02:09
İYİ Partili vekilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in ​Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı yönetimindeki otomobil, otoyolda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Uzundere yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süreliğine Çeşme'ye tatile gelen İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Sıdalı yönetimindeki 33 AAB 33 plakalı otomobil, Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, otoyola çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle yaya, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

Vekil Sıdalı ise geri manevra yaparak, ağır yaralanan kişiyi başka otomobillerin ezmemesi için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolu keserek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise kimliği belirsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 02:09
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı
  4. İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı kaza
  5. İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı trafik kazası

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