  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adalet Bakanı Bozdağ: Ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilecek!

Koç'un cinliğine bakın! 14 milyonluk deprem bölgesinden rakip firmaları silip atacak

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na tokat gibi sözler! 'Bugünkü Saadet yönetimi...'

Bu gece sona eriyor! Duyuruldu

Türkiye'ye F-16 satılmaması ilişkileri nasıl etkiler? Uzman isim açıkladı

Karabük'ten müthiş haber! Başrolde Gabonlu Arthur var

Malatya'daki Erkenek Göleti'nde tehlikeli bir durum var mı? Bakanlıktan açıklama

Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de satılan Megan sıfır araç fiyatları şuan indirimli! Fiyat listesini ilan ettiler!

DSÖ Genel Direktörü Hatay'da: Türkiye elinden geleni yapıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afşin'de konuştu: Bugün itibariyle başlıyoruz
Gündem İYİ Partili Turhan Çömez'e yalanlama: Etik tarafı yok
Gündem

İYİ Partili Turhan Çömez'e yalanlama: Etik tarafı yok

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İYİ Partili Turhan Çömez'in İskenderun devlet hastanesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 23:25:00 -

İYİ Partili Turhan Çömez, Halk TV'de katıldığı programda ''İskenderun'da hastanede elektrikler gidince jeneratörler çalışmadığı için bebekler ve yaşlılar dahil solunum cihazına bağlı insanlar öldü.'' diye iddiada bulunmuştu.

Yalanladılar

Çömez'in iddialarını Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı.

Yapılan açıklamada, ''Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur.'' denildi.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bugün bazı basın organlarında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce asılsız bir takım iddialar ortaya atılmıştır. İskenderun devlet hastanemizde jeneratör çalışmadığı için hastalarımızın hayatını kaybettiği iddia edilmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Can kayıplarının sebebi elektrik değil

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Hastanemizde 3 ayrı jeneratör bulunmakta ve çalışır vaziyettedir. İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir. Ancak, depremden kaynaklı ağır hasara uğraması sebebiyle maalesef hastanemiz yıkıma uğramıştır. Bu hastanemizde can kayıpları olduğu doğrudur. Bu can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır.

İzah edilebilir bir etki tarafı yok

Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur. Yıkılmış bir bina altında yeterince büyük acılar bırakmışken daha fazla acı çıkarılmaya çalışılması anlaşılamamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ha Çömez, ha Yeşilada! İkisi de FETÖ kaynaklı iftiralarla karşınızda..
Ha Çömez, ha Yeşilada! İkisi de FETÖ kaynaklı iftiralarla karşınızda..

Medya

Ha Çömez, ha Yeşilada! İkisi de FETÖ kaynaklı iftiralarla karşınızda..

Sünnetçi Turhan Çömez 6'lı masaya göz kırptı
Sünnetçi Turhan Çömez 6'lı masaya göz kırptı

Gündem

Sünnetçi Turhan Çömez 6'lı masaya göz kırptı

"Türkiye'ye dönmem" diyen zat lafını yedi... Turhan Çömez İP'e sarıldı

Siyaset

"Türkiye'ye dönmem" diyen zat lafını yedi... Turhan Çömez İP'e sarıldı

Meral Akşener’i çıldırtacak fotoğrafı: PKK’lı Mustafa Topkaya ile omuz omuza…" target="_blank">
İYİ Parti’ye katılan Turan Çömez’in Meral Akşener’i çıldırtacak fotoğrafı: PKK’lı Mustafa Topkaya ile omuz omuza…
İYİ Parti’ye katılan Turan Çömez’in Meral Akşener’i çıldırtacak fotoğrafı: PKK’lı Mustafa Topkaya ile omuz omuza…

Siyaset

İYİ Parti’ye katılan Turan Çömez’in Meral Akşener’i çıldırtacak fotoğrafı: PKK’lı Mustafa Topkaya ile omuz omuza…

Nankörlüğün kitabı Turhan Çömez’den! Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu
Nankörlüğün kitabı Turhan Çömez’den! Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu

Gündem

Nankörlüğün kitabı Turhan Çömez’den! Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu

Akşener istediği kadar reddetsin! İP'li Çömez'den HDP ile ittifak itirafı
Akşener istediği kadar reddetsin! İP'li Çömez'den HDP ile ittifak itirafı

Siyaset

Akşener istediği kadar reddetsin! İP'li Çömez'den HDP ile ittifak itirafı

AK Parti sayesinde Türkiye'ye gelen Turhan Çömez'den nankörlük
AK Parti sayesinde Türkiye'ye gelen Turhan Çömez'den nankörlük

Gündem

AK Parti sayesinde Türkiye'ye gelen Turhan Çömez'den nankörlük

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23