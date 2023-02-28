İYİ Partili Turhan Çömez'e yalanlama: Etik tarafı yok

İYİ Partili Turhan Çömez, Halk TV'de katıldığı programda ''İskenderun'da hastanede elektrikler gidince jeneratörler çalışmadığı için bebekler ve yaşlılar dahil solunum cihazına bağlı insanlar öldü.'' diye iddiada bulunmuştu.

Yalanladılar

Çömez'in iddialarını Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı.

Yapılan açıklamada, ''Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur.'' denildi.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bugün bazı basın organlarında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce asılsız bir takım iddialar ortaya atılmıştır. İskenderun devlet hastanemizde jeneratör çalışmadığı için hastalarımızın hayatını kaybettiği iddia edilmektedir.

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Can kayıplarının sebebi elektrik değil

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Hastanemizde 3 ayrı jeneratör bulunmakta ve çalışır vaziyettedir. İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir. Ancak, depremden kaynaklı ağır hasara uğraması sebebiyle maalesef hastanemiz yıkıma uğramıştır. Bu hastanemizde can kayıpları olduğu doğrudur. Bu can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır.

İzah edilebilir bir etki tarafı yok

Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur. Yıkılmış bir bina altında yeterince büyük acılar bırakmışken daha fazla acı çıkarılmaya çalışılması anlaşılamamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.