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Siyaset İYİ Partili Tolga Akalın'dan Ümit Özdağ açıklaması!
Siyaset

İYİ Partili Tolga Akalın'dan Ümit Özdağ açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 22:15:00 - 2024-04-08 22:53:19
İYİ Partili Tolga Akalın'dan Ümit Özdağ açıklaması!

İYİ Parti'de genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mehmet Tolga Akalın, hedeflerini anlattı.

İYİ Parti'de 27 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Akalın, genel başkan olması halinde ırkçı Ümit Özdağ ile Yavuz Ağıralioğlu, Durmuş Yılmaz gibi isimleri geri dönmeleri için arayacağını söyledi.

İP'li Akalın sözlerine şu ifadeleri kullandı:

Biz Ümit Özdağ’ı, Yavuz Ağıralioğlu’nu, Durmuş Yılmaz’ı muhafaza edebilmeliydik, çok insan var. Biz mutlaka Bilge Hoca’yı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememektir. Ben her birini kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım bu büyük zeminli yürüyüşün inşası için.

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