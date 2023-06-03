İYİ Partili Paçacı'dan flaş Millet İttifakı açıklaması
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Millet İttifakı'na yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Paçacı, "İktidar olamadığımız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı, Millet İttifakı sonra erdi" dedi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Millet İttifakı'na yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Paçacı, "İktidar olamadığımız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı, Millet İttifakı sonra erdi" dedi.
Paçacı, CNN Türk canlı yayında yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:
"Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı. Millet İttifakı'na baktığınızda ortaklık yaptığımız konular ortadan kalktı. İktidar olmadığınız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı. Dolayısıyla teknik olarak iş birliği yapacağımız konu yok. Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok. İleride olur mu bilemem."
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