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Gündem İYİ Partili Özlale'den Akşener'in tepki çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine destek
Gündem

İYİ Partili Özlale'den Akşener'in tepki çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine destek

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzettiği söleri ayakta alkışladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 00:29:00 -
İYİ Partili Özlale'den Akşener'in tepki çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine destek

HaberTürk ekranlarında açıklamalarda bulunan İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesini ayakta alkışlanacak bir söz olarak niteledi.

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