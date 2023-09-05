İyi Partili milletvekilinden Altılı Masa'ya bombardıman: Kazansaydık bakanları atayamazdık, Allah memleketi korumuş

İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinin de seçim döneminde mensubu olduğu Millet İttifakı'na ağır eleştirilerde bulunarak, "Diyelim ki Altılı Masa seçimi kazansaydık, biz daha bakanları oluşturamamışız, atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş" dedi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin kaybedilmesinin ardından muhalefet cephesinde sular durulmazken, İyi Partili Beker'den Altılı Masa'ya sert bir eleştiri geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole göndermede bulunan Beker, katıldığı tv00 yayınında şunu söyledi:

"Diyelim ki Altılı Masa seçimi kazansaydık, biz daha bakanları oluşturamamışız, atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri, Kültür Bakanlığı, MİT verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan, Davutoğlu açıklıyor. Adamlar iyi ki kazanmamış diyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı da Babacan da söyledi."

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