İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret sırasında, şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye küfretti. İYİ Partili Türkkan'ın küfretmesine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından gösterdiği tepkide, “Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın, dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir! Meral Aksener.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir vatandaşa iğrenç bir küfür etmiş. Bu ar damarı çatlamış, seciyesi tuzla buz olmuş ahlaksızlıkların hesabını bu millete vereceksiniz. Yazıklar olsun size!” diyerek tepkisini gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise; “Bu kadar kelime israfı yapacağınıza, keşke özür dileyebilseydiniz Sayın Başkan Milletvekilisiniz. Farklı partilerde olsak da Gazi Meclis'te sizinle aynı çatı altında olmanın ağır mahcubiyetini hepimize yaşattınız!!!” ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Affınıza sığınarak yayınlıyorum. Lütfü Türkkan, bir şehit abisine küfrediyor. Bu nasıl bir haldir? Milletimize karşı giriştikleri, bu Lût Gölü'nden aşağı seviyedeki hallerinin bedelini hukuken ve siyaseten ödeyecekler” dedi.

Başkan Yazıcı'dan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir vatandaşa küfür etmesine sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, bir vatandaş olarak utanç duyduğunu belirtti.