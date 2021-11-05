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Gündem İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfretti
Gündem

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfretti

Skandallarla gündeme gelen İYİ Parti'li Lütfü Türkkan tepki çeken harekete imza attı. Türkkan, Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında Akşener'e tepki gösteren bir şehit yakınının önce boğazını kolunda sıkıştırdı sonrada küfür etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:11:00 - 2021-11-05 17:28:26

CHP’nin ortağı İYİ Parti’de yeni skandal patlak verdi. Skandalların ismi İYİ Parti'li Lütfü Türkkan olay oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki parti yöneticileri ve milletvekilleriyle, Bingöl'deki Genç Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada şehit yakını olduğunu belirtilen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

Adamın boynunu kolunun arasına sıkıştırdı ve küfretti

Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Türkkan’ın şehit yakınına ‘bacını s…’ dediği ortaya çıktı.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Programını istifini bozmadan sürdüren Akşener, temasları kapsamında Genç ilçesine geçerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

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