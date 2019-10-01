İYİ Partili Lütfü Türkkan: HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yeni yasama yılı açılışı öncesi Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı.

Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Türkkan, şöyle devam etti:

"Yeni yasama yılına girerken, en büyük üzüntüm, milletimizin TBMM'den ciddi beklentileri var. Ancak bu sistemle TBMM milletimizin taleplerini karşılayacak durumda olmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, parlamentoyu Sayın Cumhurbaşkanımızın hukuki kanun haline getiren bir organ haline getirdi. Milletimizin beklentilerini karşılayabilecek bir kurum olmaktan uzaklaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine güçlendirilmiş bir parlamentoya dönüşü istiyoruz denilmesini arzu ediyoruz."

Yargı Paketine eleştiriler

Meclis'e gelen Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin eleştirilerin dikkate alınmadığını açıklayan Türkkan, "İlk gelen pakette desteklediğimiz ve sakıncalı gördüğümüz yerler var. Biz tekliflerimizi iletmiştik. Çok fazla değişiklik yapılmamış. Demokrasiyi geniş tutacaksınız, insan hakları ihlallerini engelleyeceksiniz. Kaliteli bir demokrasi getireceksiniz. Yargılamaları tarafsız bir yargıya yaptıracaksınız. HSK'nın yapısı değişmeli" diye konuştu.

"Bir duyumum var" diyen Türkkan, "İnfazda tahliye olan mahkumlar geriye dönük infazın yanmasından korkarak suç işlemekten imtina ederler. Getirilen yasada bunu engelleyen bir madde var diye duyumum var. Bu suç makineleri üretir. Adam sıfır kilometre istediği suçu işleyebilir. Böyle bir hüküm koyarlarsa bunun suç örgütleriyle hazırlandığını düşünürüm" ifadelerini kullandı.

"Yeni yasama yılına girerken, en büyük üzüntüm, milletimizin TBMM'den ciddi beklentileri var. Ancak bu sistemle TBMM milletimizin taleplerini karşılayacak durumda olmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, parlamentoyu Sayın Cumhurbaşkanımızın hukuki kanun haline getiren bir organ haline getirdi. Milletimizin beklentilerini karşılayabilecek bir kurum olmaktan uzaklaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine güçlendirilmiş bir parlamentoya dönüşü istiyoruz denilmesini arzu ediyoruz."

50+1 sistemi değişir mi?

"Böyle bir şey mümkün değil" diyen Türkkan, "Bir sistem değişikliği gerekiyorsa bu ucube sistemden vazgeçip parlamenter sisteme geçmek. Bu sistem Türkiye zarar veriyor. Bizim Anayasa değişiklik teklifimizde de var. Bu sistemden en çok zarar gören Sayın Erdoğan" ifadesini kullandı.