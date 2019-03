İYİ Partili Koray Aydın’dan büyük iddia

Manisa’da, ziyaret ettiği partisinin il başkanlığında anket sonuçlarına ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerin yüzde 90’ını Millet İttifakı kazanacak. Şimdiden uyarayım da sonra çok fazla üzülmesinler” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Manisa İl Başkanlığını ziyaret ederek basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Koray Aydın’ın yanısıra İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, İYİ Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan ve partililer katıldı.

"Manisa’da büyük şaşkınlık yaşayacaklar"

Anketlere göre 31 Mart yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerini de Millet İttifakının kazanacağını belirten Koray Aydın, “Büyükşehir gitti. İlçelerin de yüzde 90’ı gitti. Haberleri olsun. Manisa’da büyük bir şaşkınlık yaşayacaklar. Ellerinde belki birkaç tane ilçe kalacak. Şimdilik onlarla yetinsinler. Manisa’da hiçbir şey olmamış gibi davranarak bütün bu yaşanmışlıkların üzerini örtmeye çalışanlara karşı AK Parti’ye oy verenler, MHP’ye oy verenler, CHP’ye ve İYİ Parti’ye bütün partilere oy veren vatandaşlarımızın bu gerçeklerin üzerinde buluşup, bunu tarihi bir karar haline dönüştürerek ülkenin geleceğine el koyma iradesini göstereceğine yürekten inanıyorum. Çünkü bu alan demokrasi alanıdır. Özellikle Ege’deki illerimiz demokrasinin ruhunu iyi bilen bir gelenekten geliyor. Tokat atmasını da iyi bilir kulak çekmesini de. Zaman zaman bunun en iyi uygulamasını yapan illerden biridir Manisa. 31 Mart akşamı da bu görevini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Hem Büyükşehir Belediyesini hem de ilçe belediyelerinin yüzde 90’ını Millet İttifakı kazanacak. Şimdiden uyarayım da çok üzülmesinler. En azından hazırlıklı olsunlar. Nasıl Manisa’da Büyükşehir’i Orkun Şıktaşlı kazanacaksa bütün büyükşehirlerde de bunu bir şamar olarak 31 Mart akşamı göreceğiz” diye konuştu.

“5 bin kadına ücretsiz sebze bahçesi tahsis edeceğiz”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ise pozitif ayrımcılık yapacağı Manisalı kadınlara özel projelerini açıkladı. 25 bin kadına istihdam sağlayacaklarını belirten Şıktaşlı, “Kadınların yaşamın her alanında varlığını çok önemsiyorum. Kadın yaşama ne kadar çok dokunursa, özellikle de kadının üretime katkısı ne kadar artarsa; yaşam da, ekonomimiz de o kadar güçleniyor, zenginleşiyor. İşte, çalışan üreten kadınların artmasını tam da bu sebeple istiyorum. Çünkü girişimci, rekabetçi ve güçlü bir kent olma yolunda bir dönüşüme ihtiyacımız var. Biz büyükşehir belediyesinin gücünü toplumsal gelişiminin teminatı olan kadınlar için seferber edeceğiz. Kadınların iş yaşamındaki yerini güçlendirmek için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak belediyenin imkanlarını kadınların hizmetine sunacağız. Her yıl 5 bin kadına bir yıl boyunca kullanabileceği 100 metrekarelik bahçeleri büyükşehir belediyesi olarak tahsis edeceğiz. Bu sayede 5 yılda 25 bin kadına istihdam sağlamış olacağız. Bu projemiz 17 ilçemizdeki kadınları kapsayacak. Ayrıca kadınlarımızın birleşerek kooperatif oluşturmalarını da sağlayacağız. Kooperatifler kadınların eşitsizlik ve yoksullukla mücadelelerin de çok önemli bir rol oynar. Kooperatifle birlikte hareket eden kadınların elde ettikleri gelirlerle kooperatifin her yıl daha da büyümesinin önünü açarak daha sonra bu kooperatifin tüm ülkede ve yurt dışında markalaşmasına destek olacağız” diye konuştu.

"17 ilçede kadınlara özel üretici pazarları kuracağız"

Şıktaşlı son olarak 17 ilçede kadınlara özel üretici pazarları kuracaklarını belirterek, “Ana amacımız; kadınlarımızın ürettikleri aksesuar, giyim, ev tekstili, takı, oyuncak gibi çeşitli ürünleri, kuracağımız kadınlara özel üretici pazarlarında satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarıdır. Belediyemiz tüm bu iş için gerekli alt yapıyı da sağlayacağız. ’e-ticaret’ Platformu kurarak Manisalı kadınların ürettikleri her türlü el emeği, göz nuru ürünleri Türkiye’nin her yerine kolayca satmalarını sağlayacağız. Kadınlar hem sosyal hem de ekonomik açıdan pek çok avantaj sağlayacak” dedi.