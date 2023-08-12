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Siyaset İYİ Partili isimden "Kılıçdaroğlu" itirafı
Siyaset

İYİ Partili isimden "Kılıçdaroğlu" itirafı

Yeniakit Publisher
2023-08-12 10:38:00 -
İYİ Partili isimden "Kılıçdaroğlu" itirafı

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun sınırları muallakta kalan HDP yakınlaşması, hedef kitlemizin hoşuna gitmedi." dedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinin CHP ile hareket etmesinin kendilerine zarar verdiğini savunarak, yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini söylemişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Hatipoğlu’nun açıklaması için, "Ortaya konulan bu görüş, vekilimizin kendisine aittir. Bu görüş partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir." demişti.

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil de İttifak yapmanın karşılıklı fedakarlık gerektirdiğini belirterek, "Bu fedakarlıklar hem CHP hem de İYİ Parti kanadında yapıldı. Bu fedakarlıkları kayıp olarak değil, kazanç olarak değerlendiriyorum. İYİ Parti olarak CHP ile ittifak yapıyor olmak karşı tarafa oy veren sağ görüşlü seçmeni ikna etmemizi çok zorlaştırdı. Bir de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınırları muallakta kalan HDP yakınlaşması, hedef kitlemizin hoşuna gitmedi. Bütün bu fedakarlıklar seçimleri kaybettiğimiz için bir kayıp olarak kaldı." dedi.

Önümüzdeki yerel seçim hakkında da konuşan Edizgil, "Aksi söylenmediği müddetçe bütün seçim bölgelerinde aday göstereceğiz. Herhangi bir partiyle ittifak yapılıp yapılmayacağına yerel teşkilatların tek başına karar vermesi mümkün değil." dedi.

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Yorumlar

Sefiller partisi

Kitlesinin neden rahatsız olduğunu-olacağını bilmeyen siz bu ülkenin yönetimine talip olabilecek kadar zıvanadan çıktınız. Chpkkhdpfetö neyse benim nazarımda siz de aynısınız!!!!
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