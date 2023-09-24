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Gündem İYİ Parti'li isim yarım taktığı başörtüsünü çıkardı
Gündem

İYİ Parti'li isim yarım taktığı başörtüsünü çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 03:51:00 -
İYİ Parti'li isim yarım taktığı başörtüsünü çıkardı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcü yazarı Ayşe Sucu başörtüsünü çıkarma kararı aldı.

Geçmiş yıllarda başörtüsüyle ilgili yaptığı açıklamalar ve başını yarım örtmesiyle gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu, başörtüsünü çıkardı.

'Kuran-ı Kerim'de başörtüsü ile ilgili ayette örtünme şekliyle ilgili bir açılım yok'

Yarım taktığı başörtüsü ile bilinen Sucu daha önce de yaptığı bir açıklamada, "Bir kadın kendisini nasıl dindar hissediyorsa, nasıl rahat hissediyorsa, kendini öyle ifade etmesi gerekiyor. Kuran-ı Kerim'de başörtüsü ile ilgili ayette örtünme şekliyle ilgili bir açılım yok, 'illa şöyle örteceksin, pardösü giyeceksin, şalvar giyeceksin' diye bir ibare var mı, yok. Türkiye'de yıllardır her insanı kendimiz gibi görmek istiyoruz. Asıl olan örtünmek midir, yoksa o örtünün arkasındaki manayı idrak ederek o bilinci oluşturmak mıdır? Sakın böyle bir yargıya varmayalım" demişti.

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