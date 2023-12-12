İYİ Partili İbrahim Özkan görevinden istifa etti
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in isteği doğrultusunda görevinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP ile İYİ Parti arasında patlayan kriz daha da derinleşiyor. Meral Akşener'in seçimlere "müstakil" girme kararının ardından CHP ile işbirliğini savunan isimler parti ile bağını koparıyor.
Akşener istifasını istedi
Son olarak İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özkan'ın istifasını Akşener'in istediği öğrenildi.
"Hür ve müstakilim" açıklaması
Özkan yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık "Hür ve Müstakilim" İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." dedi.