İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni gelişme! Koyun hırsızına imar kıyağı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde aralarında İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran'ın da bulunduğu 5 kişinin yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Başkan Çetin'in imar tehditleriyle adalıları adeta haraca bağladığı belirlenirken, şebekenin arazi satışıyla ilgili, geçen aralık ayında koyun hırsızlığından cezaevine giren K.Ç.'yi kullandığı, çobanlık yapan K.Ç.'nin hırsızlıktan elde ettiği parayla Başkan Çetin'e rüşvet ödediği belirlendi.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Gökçeada'da 65 koyunun çalınmasıyla ilgili takibe alınan çoban K.Ç.'nin, satın aldığı 3.5 dönüm arazinin imara açılması için Başkan Çetin'e 230 bin TL rüşvet ödediği belirlendi. Başkan Çetin'in , pek çok tarım arazisini de rüşvetle imara açmaya çalıştığı belirlendi.

KOYUN HIRSIZLIĞIYLA ORTAYA ÇIKTI

Gökçeada'da geçen haziran ayında 65 küçükbaş hayvanın çalınmasının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında çoban K.Ç.'nin de bulunduğu 4 şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında K.Ç. ve diğer şüpheliler Jandarma tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

K.Ç.'nin telefon konuşmasında şebekenin direktifleriyle 27.10.2022 tarihinde satın aldığı Çınarlı Mahallesi'nde bulunan 3 bin 355 metrekare arazinin imara açılması ve terk payları için Başkan Çetin'e 230 bin lira rüşvet ödediği belirlendi. Bunun üzerine jandarma soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Yaklaşık 2 aylık fiziki takibin ardından koyun hırsızlığıyla ilgili K.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE YAKALANDI

Bu arada Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve şebekeyle ilgili elde edilen telefon dinlemeleri Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Tarım arazilerinin imara açılmasıyla ilgili CİMER'e yapılan şikâyetleri de değerlendiren Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları birleştirerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şebeke teknik ve fiziki takibe alındı. Başkan Çetin ile ortak hareket ettiği ileri sürülen şebekenin Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan 1800 dönüm tarım arazisini imara açmak için tapu sahiplerinden rüşvet aldığı, bazı arazileri ise imar vaadiyle yüksek fiyattan sattığı belirlendi. Ekipler önceki gün Gökçeada Belediyesi'ne baskın düzenledi. Tarçın ismi verilen operasyonda İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Başkanlığı tarafından görevlendirilen avukatlara açıklama yapmaktan kaçınan Başkan Ünal Çetin'in kendine İzmir'den bir avukat tuttuğu öğrenildi. Sorgulamalar için emniyet güçlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ek süre talep ettiği bildirilirken, Çetin ve diğer şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.