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Aktüel İYİ Partili Erhan Usta, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi:
Aktüel

İYİ Partili Erhan Usta, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi:

"Hükümete önerimiz, ciddi bir şekilde hemen yapısal reform ajandası açıklayın. Tabii ilk olarak orta vadeli programın makro ekonomik hedeflerinin değiştirilmesi gerekir. Bütçenin yeni çerçevede yeniden revize edilmesi lazım" - "Sadece para politikası Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmeye yetmeyecektir. Para ve maliye politikasının birlikte, uyumlu bir şekilde götürülme zorunluluğu vardır"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:34:37 -
İYİ Partili Erhan Usta, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi:

ANKARA (AA) - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, "Hükümete önerimiz, ciddi bir şekilde hemen yapısal reform ajandası açıklayın. Tabii ilk olarak orta vadeli programın makro ekonomik hedeflerinin değiştirilmesi gerekir. Bütçenin yeni çerçevede yeniden revize edilmesi lazım." dedi.

Usta, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Ekonomide güvenin kaybolduğunu, cari açığın arttığını, büyümenin durduğunu, enflasyonun yükseldiğini, yerli ve yabancı sermaye sahiplerinin Türkiye'den kaçtığını savunan Usta, "Dolar kurunun inmiş olması hastaya ateş düşürücü vermek gibi bir şeydir. Alınacak olan faiz kararı da ekonomi için ateş düşürücü etki yapacaktır." diye konuştu.

Yapısal mahiyetli müdahalelerin yapılmaması halinde işin daha fazla faiz artırımı noktasına geleceğini belirten Usta, "Bizim hükümete önerimiz, ciddi bir şekilde hemen yapısal reform ajandası açıklayın. Tabii ilk olarak orta vadeli programın makro ekonomik hedeflerinin değiştirilmesi gerekir. Bütçenin yeni çerçevede yeniden revize edilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin yönetim tarzını değiştirmesi gerektiğini ifade eden Usta, şu önerilerde bulundu:

"Ekonomide güven kaybına neden olacak beyanlardan ve uygulamalardan kaçının. Yargılamanın adil olduğu bir hukuk sistemi kurun ve hukukun üzerindeki eli çekin. Mülkiyet hakkına ve sözleşme hukukuna riayet edin. Liyakatsizliğe daha fazla prim vermeyin. Kurumları daha fazla itibarsızlaştırmayın, itibarsız bir Merkez Bankası'nın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bu kurumlara itibar kazandırın, altyapılarını güçlendirin."

Usta, kararların alınmadan önce etkileri konusunda analize tabii tutulması gerektiğine dikkati çekerek "Sadece para politikası Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmeye yetmeyecektir. Para ve maliye politikasının birlikte, uyumlu bir şekilde götürülme zorunluluğu vardır." dedi.

- "Gelin şu mahsuplaşmayı yapın"

Üretimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizen Usta, yatırımcıların yer tahsisinde ciddi sıkıntılar çektiğini söyledi. Erhan Usta, "Firmaların devletten 200 milyar lira civarında alacağı var, bir yandan da devlete vergi borcu var. Gelin şu mahsuplaşmayı yapın." diye konuştu.

Usta, kamu-özel iş birliği projelerinin gözden geçirilmesi ve bu projelerde devletin, milletin faydasına sözleşme tadilatlarının yapılması gerektiğini vurguladı.

İYİ Partili Usta, Varlık Fonu'nun bir an önce tasfiye edilmesi ve fondaki şirketlerin daha önce olduğunu gibi faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

- "Türkiye'nin öncelikleri ve sorunları değişiyor"

Vergi sisteminin karmaşık ve adaletsiz olduğunu söyleyen Usta, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncelikleri ve sorunları değişiyor. Bu ihtiyaçlar ve sorunlar çerçevesinde harcamaların revize edilmesi lazım. Millete acı reçete içirtmemek için bunların yapılmasını bir zaruret olarak görüyoruz. Borçlanma stratejisinde bir değişiklik ihtiyacı vardır. Altın ve dövize dayalı borçlanmadan kaynaklanan ilave yük 130 milyar liradır. Vergi sistemindeki istisna ve muafiyetlerin gözden geçirilmesi lazım. Son derece verimsiz olan teşviklerin ortadan kaldırılması lazım."




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