İYİ Partili Ergun, çiftçi borçlarının yapılandırılmasını istedi

TBMM (AA) - İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, çiftçi borçlarının bir yıl ödemesiz 5 yıla yayılarak faizsiz şekilde yapılandırılmasını talep etti.

Ergun, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geçmişte tarımsal üretim konusunda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu, iktidarın 18 yıldır uyguladığı tarım politikaları sebebiyle tarımın bitme noktasına geldiğini ileri sürdü.

2019 yılı milli gelir hesaplamalarına göre tarımda 455 milyar lira brüt hasılat elde edildiğini anlatan Ergun, çiftçinin eline geçen miktarın ise 90 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

Çiftçinin, 85 milyar lirası kısa vadeli olmak üzere yaklaşık 180 milyar lira borcu oluştuğunu ifade eden Ergun, üreticinin eline geçen 90 milyar liranın 85 milyar lirasını kısa vadeli borç olarak ödemek durumunda kaldığını dile getirdi.

Sürdürülebilir kalkınma için sermayesi olması gereken çiftçinin borç batağına saplandığını iddia eden Ergun, şöyle konuştu:

"Bu koşullarda çiftçinin 2021 yılını çıkarması pek mümkün gözükmemektedir. Çitçiye destek vermesi gereken tarım kredi kooperatifleri, ortaklarına haciz işlemi başlatmıştır. Borçlarını ödeyemeyen çiftçinin tarımsal araç ve ekipmanlarına yönelik icra işlemleri başlatılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği verilerine göre, çiftçinin borcu 11 milyar lira civarındadır. Bu borcun 1.6 milyar lirası kanuni takibe düşmüş durumdadır. Buna bankalar da eklenince tutar 5. 5 milyar liraya ulaşmıştır. Çiftçinin nefes alabilmesi için kanuni takipte olan borcun tasfiyesi şarttır. Çiftçinin borçlarının bir yıl ödemesiz 5 yıla yayılarak faizsiz yapılandırılması doğru olacaktır."



