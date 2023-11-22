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Siyaset İYİ Partili Dikbayır’a soruşturma!
Siyaset

İYİ Partili Dikbayır’a soruşturma!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 18:17:00 -
İYİ Partili Dikbayır’a soruşturma!

İYİ Parti, disiplin kuruluna sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verildiğini duyurdu.

İYİ Parti’den yapılan yazılı açıklamada, parti tüzüğünün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile disiplin kuruluna sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verildiği açıklandı.

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