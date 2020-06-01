İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya saldırı! Meral Akşener olaya ilişkin aradı

Olay, dün akşam Zafer Mahallesi’nde Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın annesinin evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre Belediye Başkanı Aytekin Kaya, iki belediye işçisiyle konuşurken yanlarına gelen eski Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Baytaş ile Yiğit Ertin arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede Başkan Aytekin Kaya’nın ayağı incindi, belediye çalışanı Şerif Kutay’ın ise kaburgası kırıldı.

Başkan Kaya’nın şikayetçi olması üzerine, Volkan Baytaş ile Yiğit Ertin Emniyet’e götürüldü. Bu arada Volkan Baytaş’ın daha önce belediyede çalıştığı ve Başkan Kaya tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.

Takviye çevik kuvvet gönderildi

Olayı duyan İYİ Partililer ile Ülkü Ocakları’na mensup vatandaşlar Emniyet önünde toplanmaya başladı. Karşılıklı sözlü sataşmalar ve tahrikler artınca, Aydın şehir merkezinden çevik kuvvet ekipleri istendi. Gece yarısından sonra ifadeleri alınan Ertin serbest bırakıldı, Baytaş ise bugün mahkemeye çıkarılmak üzere nezarette tutuldu.

“Meral Akşener aradı”

Olaylar sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere İYİ Parti ve CHP’li birçok siyasi, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Saldırıyı kınadılar.