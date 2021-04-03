İYİ Partili Ahmet Erozan'ın 'Andımız' okuyan papağan paylaşımına tepki

Sosyal medya hesabından Andımız'ı okuyan bir papağanın görüntülerini paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, yaptığı ilginç çıkış ile eleştirilerin odağı oldu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de kamuoyunun en çok tartıştığı konulardan biri "Andımız" olmuştu. Danıştay, Andımız'la ilgili 4’e karşı 11 oyla 'Okunmasın' kararı vermişti.

İYİ Partili Ahmet Horozan'dan 'papağan' paylaşımı

Alınan bu karar birçok çevreyi memnun etse de muhalefet işi provokasyona dönüştürmeye çalışıyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilginç bir çıkışta bulundu.

Erozan, Andımız'ı okuyan bir papağanın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Erozan, paylaşımında "Papağan kadar olamayanlara ithaf olunur" ifadelerini kullandı.

'Andımız' paylaşımına tepki yağdı

Ahmet Erozan'ın bu paylaşımına muhalif camia da dahil olmak üzere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Erozan'ın bu paylaşımına, "Dayı sen nasıl büyükelçi olarak hizmet ettin yanlışlık yok demi?" yorumları yapıldı. İşte o tepkilerden bazıları: