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Siyaset İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etti!
Siyaset

İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etti!

Yeniakit Publisher
2023-08-17 17:07:00 -
İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etti!

Eski bakanlardan Yıldırım Aktuna'nın oğlu, eski İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Oğul Aktuna, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Aktuna, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, İYİ Partide siyaset yapma zemininin ortadan kalktığını söyledi.

İktidar ve muhalefetin siyasi tarzının dışında bir hareket kurmak için adım attığını anlatan Aktuna, cumhurbaşkanı seçim süreci ve sonrasında muhalefetin öz eleştiriden uzak bir tavır sergilemesinin İYİ Partiden istifa etme kararında etkili olduğunu kaydetti.

Aktuna, muhalefet partilerinin kendi sorunlarıyla uğraştığını ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir kaos yaşıyor. İYİ Parti ayrı problemlerle uğraşıyor. İkisi de topluma şu anda umut vermekten uzak gözüküyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"Kendi derdine düşmüş bir muhalefet"

Oğul Aktuna, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları aktardı:

"Meral Başkan'ımız ve Kemal Başkan'ımız Sayın Erdoğan'a sürekli demokrasi dersi veriyor. Senelerdir antidemokratik uygulamalarını eleştiriyorlar. Peki madem siz bu kadar demokratsınız niye blok listeyle kurultaya çıkıyorsunuz? Niye demokrasiyi çiğniyorsunuz? Muhalefet blokunda umut veren bir parti ve lider kalmamıştır. Şu andan sonra Erdoğan'ın yaptığı zamlar eleştirilse bile bir etkisi kalmamış. Hatta eleştirecek zamanı yok. Kendi derdine düşmüş bir muhalefet. Kendi koltuğu için uğraşan bir muhalefet İYİ Parti de CHP de."
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Bir senedir siyasi geleceği için çalışmalar yürüttüğünü belirten Aktuna, önce bir hareket, sonra bir parti kurmaya hedeflediğini bildirdi.

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