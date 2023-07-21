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Gündem İYİ Parti'den, Topal Osman Ağa'nın iade-i itibarı için kanun teklifi
Gündem

İYİ Parti'den, Topal Osman Ağa'nın iade-i itibarı için kanun teklifi

Yeniakit Publisher
2023-07-21 07:21:00 -
İYİ Parti'den, Topal Osman Ağa'nın iade-i itibarı için kanun teklifi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Ali Şükrü Bey cinayetinden sorumlu tutulan ve çıkan çatışmada öldürülen Topal Osman Ağa'nın itibarının iade edilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Topal Osman Ağa’nın itibarının iade edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu.

 

"SAVAŞLARDA KAHRAMANLIKLAR GÖSTERDİ"

Topal Osman Ağa’nın hayat hikayesinin özetlendiği kanun teklifinde "Osman Ağa, Birinci Dünya Savaşı’nda Karadeniz’deki en etkili direniş kuvvetini kurmuştur" denildi. Osman Ağa’nın Pontus Devleti’nin kurulmasını engellemeye yönelik çalışmalar yaptığı ve İstanbul Hükümeti tarafından yargılandığı aktarılan teklifte "Osman Ağa'nın, TBMM Hükümeti’nin kurulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında yer aldığı, şahsi korumalığını" yaptığı kaydedildi. Teklifte, "Osman Ağa, Koçgiri İsyanı’nın bastırılmasında önemli rol oynamıştır. Sakarya Meydan Muharebesi’nde büyük başarılar göstermiştir. Bu savaştaki büyük başarısından sonra yarbay rütbesine terfi ettirilerek Büyük Taarruz boyunca da Yunanlılara karşı kahramanlıklar göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

İlerleyen yıllarda Osman Ağa’nın Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in ölümünden sorumlu tutulduğu hatırlatılan kanun teklifinde bu cinayetin ardından Osman Ağa’nın çıkan çatışmada öldürüldüğü, cenazesinin de 2 Nisan 1923 tarihli Meclis kararıyla Meclis kapısı önünde teşhir edildiği anlatıldı.

"ATATÜRK FİİLİ İADE-İ İTİBARI VERMİŞTİ, ŞİMDİ HUKUKEN DE BUNU SAĞLAMAK GEREK"

Akburak, "TBMM’nin 2 Nisan 1923 tarihli ve 370 sayılı kararının sonucu olarak Topal Osman Ağa Meclis kapısı önünde şaiben teşhir edilmiştir. 1925 yılında Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği emirle Osman Ağa’nın kabri Giresun Kalesi’nin en güzel yerine nakledilmiş ve anıt mezarının yapılması sağlanmıştır. Hukukun temel prensiplerinden olan masumiyet karinesinden yararlanamamış Topal Osman Ağa’nın fiili iade-i itibarı Mustafa Kemal Paşa'nın emri ile 1925 yılında gerçekleştirilmiştir. TBMM’ye vermiş olduğumuz bu kanun teklifi ile Cumhuriyetin 100. Yılında 2 Nisan 1923 tarihli ve 370 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının kaldırılarak Topal Osman Ağa'nın ve Giresunluların itibarının hukuken de iadesinin sağlanması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
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DAHA ÖNCE MHP DE TEKLİF ETMİŞTİ

Benzer konulu bir kanun teklifi daha önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imzası ile TBMM’ye sunulmuştu. Topal Osman Ağa ile ilgili kanun teklifinin sunulduğu önceki dönemde bazı tarihçiler ve muhalefet milletvekilleri, Topal Osman Ağa’nın bazı kanlı saldırılarda adı geçtiğini savunarak itirazlarını dile getirmişti.

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