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Siyaset İYİ Parti'den teşkilatlara 'CHP' uyarısı! 'El altından...'
Siyaset

İYİ Parti'den teşkilatlara 'CHP' uyarısı! 'El altından...'

Yeniakit Publisher
2023-12-10 12:03:00 -
İYİ Parti'den teşkilatlara 'CHP' uyarısı! 'El altından...'

81 ilde müstakil adaylarla seçimlere gireceklerini ve her hangi bir ittifaka dâhil olmayacaklarını ilân eden İYİ Parti yönetimi, herhangi bir partiden ittifak konusunda gelecek görüşme ve istişare talepleri konusunda teşkilatları uyardı.

81 ilde müstakil adaylarla seçimlere gireceklerini ve her hangi bir ittifaka dâhil olmayacaklarını ilân eden İYİ Parti yönetimi, herhangi bir partiden ittifak konusunda gelecek görüşme ve istişare talepleri konusunda teşkilatları uyardı.

Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti, teşkilatlara yazı göndererek "CHP ile el altından görüşmeyin" talimatı verdi.

"Seçim ittifakı teklifleri gelebilir"

İYİ Parti yönetimince teşkilatlara gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

“Özellikle bugün ve önümüzdeki bir kaç günlük süre zarfında bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarından seçim ittifakı konusunda görüşme istişare vb. başlıklar altında manipülasyon ve provokasyon maksatlı bir araya gelme tekliflerinin geldiği/geleceği anlaşılmaktadır. Bu sebeple il ve ilçe başkanlıklarımıza gelen bu tekliflerin reddedilmesiyle birlikte, ilgili teşkilat koordinatörümüze de durumun aktarılması önemle rica olunur.”

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