İYİ Parti'den şok iddia! Bu gerçekten doğru mu?

İYİ Parti kulislerinde “Deprem sonrası bizimle temas oldu. Seçimleri bir yıl ertelemeyi teklif ettiler. Biz, ‘Bir yıl olmaz, en fazla eylüle kadar’ dedik. Sonra temas kesildi” bilgisinin paylaşıldığını belirten Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Konuşulanlar birbirinden çok farklı. 'Altılı Masa'da hesaplar bir türlü tutmuyor" dedi.

Özçelik, şunları kaydetti:

"Seçimler ertelenecek mi?

Deprem sonrası bazı arayışlar olduğu anlaşılıyor.

Ama daha ortada fol yok yumurta yok.

“Altılı Masa”dan itiraz geldi.

Kılıçdaroğlu garip bir çıkış yaptı.

“Açık ve net söylüyorum.

Seçim zamanında olacak” dedi.

YSK’yı da tehdit etti:

“Senin yetkin yok.

Ertelemeye kalkarsan demokrasiye darbe olur.”

Diğer ortaklar da benzer ifadeler kullandı.

İKTİDAR

Daha önce de aktardım.

Farklı görüşler var.

Ama son gelinen nokta şu:

“Seçim ertelenmeyecek.”

Tarih konusu tartışılıyor.

Anket şirketlerinden gelecek sonuçlar bekleniyor.

Daha önce 18 Haziran öne çıkmıştı.

İbre 14 Mayıs’a kayıyor gibi.

Kulislere yansıyan bir başka bilgi de şöyle:

“Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası talimat verildi. Depremde etkilenen illere gönderilen bakanlar derhal görevli oldukları illere dönecekler. Seçimi de düşünerek çalışacaklar.”

CHP’DE NELER OLUYOR

CHP’de Kılıçdaroğlu’na çok yakın bir isim.

Kurultayda delege itibar etmedi.

Ama o hâlâ etkili… Başkanın toprağından.

Kritik konularda doğrudan işin içinde.

Yakın çevresine anlattıkları ilginç:

“Seçimler ertelenecek.

Bu nedenle bazı çalışmaları beklemeye aldık.”

Kılıçdaroğlu ise esip gürlemişti.

Ama çevresinde kafalar karışık gibi.

İYİ PARTİ

İYİ Parti’de de benzer bir durum var.

Parti kulislerinde;

“Deprem sonrası bizimle temas oldu.

Seçimleri bir yıl ertelemeyi teklif ettiler.

Biz, ‘Bir yıl olmaz en fazla eylüle kadar’ dedik.

Sonra temas kesildi” bilgisi paylaşılıyor.

Konuşulanlar birbirinden çok farklı.

“Altılı Masa”da hesaplar bir türlü tutmuyor. (...)"