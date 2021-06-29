İYİ Parti'den skandal Kanal İstanbul tehdidi: Paraları ödemeyeceğiz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu temeli atılan Kanal İstanbul Projesine değinen Türkkan, tehdit diline başvurdu.

"Kesinlikle ödeme yapmayacağız"

Türkkan, "İYİ Parti olarak ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz" diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti'den peş peşe tehditler

Türkkan'ın basın toplantısında birkaç saat önce de Millet İttifakı'nın diğer partisi CHP'den Kanal İstanbul'a ilişkin bir açıklama daha gelmişti.

"İmza atanların burunlarından getireceğim"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim" demişti.