  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Demir ‘durmak yok’ diyerek duyurdu! Türkiye’den dev ihracat

Eşcinsel sapıkların ABD'li ağababalarından haddi aşan çağrı!

İşte Türkiye ayağa kaldıran anne-baba! Elmalı davasındaki ailenin fotoğrafları ortaya çıktı

SİHA'ların önemine dikkat çekip açıkladı: ABD acilen Türkiye'yi dahil etmeli

Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi için Danıştay üyelerini tehdit etti! Karamollaoğlu ne diyecek?

AK Parti’den peş peşe Elmalı Davası açıklaması! “Tutuksuz yargılama kararı vicdanları isyan ettirmiştir”

Terörist ve terör sevicilerden ittifak çağrısı!

Avusturya’dan tepki çeken ‘doz’ kararı! Gurbetçiler ayağa kalktı, Türkiye’ye çağrı

Birgün yine pis koktu! Çürümüşlükte hızlarına yetişilmiyor

Uzman isim açıkladı: SİHA'lardan sonra onlar da sahaya iniyor
Ukrayna ordusu için dikkat çeken karar!
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
AK Parti'den Katar iddialarına ilişkin açıklama
Avrupa ülkesinde korkutan koronavirüs gelişmesi! Aşı zorunlu olabilir
Gündem İYİ Parti'den skandal Kanal İstanbul tehdidi: Paraları ödemeyeceğiz
Gündem

İYİ Parti'den skandal Kanal İstanbul tehdidi: Paraları ödemeyeceğiz

Kanal İstanbul projesiyle ilgili tehditlerini sürdüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu işe girenlerin burunlarından fitil fitil getireceğim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerinden birkaç saat sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da "İlk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz" diyerek hizmete olan alerjilerini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 19:11:00 -
İYİ Parti'den skandal Kanal İstanbul tehdidi: Paraları ödemeyeceğiz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu temeli atılan Kanal İstanbul Projesine değinen Türkkan, tehdit diline başvurdu.

"Kesinlikle ödeme yapmayacağız"

Türkkan, "İYİ Parti olarak ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz" diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti'den peş peşe tehditler

Türkkan'ın basın toplantısında birkaç saat önce de Millet İttifakı'nın diğer partisi CHP'den Kanal İstanbul'a ilişkin bir açıklama daha gelmişti.

"İmza atanların burunlarından getireceğim"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim" demişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay