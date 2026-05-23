İYİ Parti’den olağanüstü kongre iddialarına yalanlama! “Kongre kulislerine kadar faydasız çırpınışlarda bulunanları dikkatle takip ediyoruz”
İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, bir açıklama yaparak, parti içindeki bir grup milletvekilinin kongre için imza topladıklarına dair iddiaları yalanladı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Özel, “Dün Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun, İYİ Parti’nin mücadele tarihine, siyasi duruşuna ve camiamızın beklentilerine uygun demokrat tavrını kabullenmekte zorlanan bizce malum çevreler harekete geçti. Partimizden hayali istifalara yahut adı geçen aktörlerin asla bilgisi olmayan hayali “kongre” kulislerine kadar faydasız çırpınışlarda bulunanları tebessümle ama dikkatle takip ediyoruz. İYİ Parti'nin kurumsal kimliği ve parti içi bütünlüğü her zamankinden çok daha güçlüdür. Parti içi huzurumuzun huzursuz ettiği bu çevreleri tebessüm ile takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
