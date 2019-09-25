İYİ Parti'den MHP'ye cevap: Yok olup gidecekler

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, partisinin lideri Meral Akşener’e yönelik sözleri nedeniyle MHP'li Semih Yalçın’a cevap verdi.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ahmet Çelik, “Efendisinin işaretiyle saldırıya geçen "Galiz Semih", yine salyaları ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in paçasını kirletti” ifadelerini kullandı.

Çelik’in açıklamaları şöyle:

“Sahibinin himmetine muhtaç olarak yaşayan, ona yaranmak için foseptik çukurundan çıkardığı ifadeleri kendine meze yapan "Galiz Semih", ağzını her açtığında Türk siyaset tarihinde hak ettiği çöplüğe doğru hızla yuvarlanmaya devam ediyor.

Efendisinin işaretiyle saldırıya geçen "Galiz Semih", yine salyaları ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in paçasını kirletti. Tedavisi imkansız hastalığın elinde kıvranan bu yaratığa, ne yazık ki büyük aşama kaydetmiş tıp bilimi bile artık çaresiz kalıyor."

"Hangi kucaklarda büyüdüğü, nasıl semirdiği "kriminal" incelemenin konusu olan "Galiz Semih", sisler dünyasında ürettiği fantezileriyle meşgul ettiği beyni ve dili arasındaki bağlantıyı koparmış, namus ve ahlak devrelerini de yakmıştır.

Cehaletiyle Türkiye'yi kendisine hayran bıraktıran "Galiz Semih" ve "kolpacı" sahipleri, yapılacak ilk seçimlerde hak ettikleri cevabı alarak, bedenlerinde taşıdıkları kir, zihinlerinde yeşerttikleri kinleriyle birlikte yok olup gidecekler.”