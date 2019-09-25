0553 313 94 23

İYİ Parti'den MHP'ye cevap: Yok olup gidecekler

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, MHP'li Semih Yalçın'ın Meral Akşener'e yönelik sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:15
İYİ Parti'den MHP'ye cevap: Yok olup gidecekler

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, partisinin lideri Meral Akşener’e yönelik sözleri nedeniyle MHP'li Semih Yalçın’a cevap verdi.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ahmet Çelik, “Efendisinin işaretiyle saldırıya geçen "Galiz Semih", yine salyaları ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in paçasını kirletti” ifadelerini kullandı.

Çelik’in açıklamaları şöyle:

“Sahibinin himmetine muhtaç olarak yaşayan, ona yaranmak için foseptik çukurundan çıkardığı ifadeleri kendine meze yapan "Galiz Semih", ağzını her açtığında Türk siyaset tarihinde hak ettiği çöplüğe doğru hızla yuvarlanmaya devam ediyor.

Efendisinin işaretiyle saldırıya geçen "Galiz Semih", yine salyaları ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in paçasını kirletti. Tedavisi imkansız hastalığın elinde kıvranan bu yaratığa, ne yazık ki büyük aşama kaydetmiş tıp bilimi bile artık çaresiz kalıyor."

"Hangi kucaklarda büyüdüğü, nasıl semirdiği "kriminal" incelemenin konusu olan "Galiz Semih", sisler dünyasında ürettiği fantezileriyle meşgul ettiği beyni ve dili arasındaki bağlantıyı koparmış, namus ve ahlak devrelerini de yakmıştır.

Cehaletiyle Türkiye'yi kendisine hayran bıraktıran "Galiz Semih" ve "kolpacı" sahipleri, yapılacak ilk seçimlerde hak ettikleri cevabı alarak, bedenlerinde taşıdıkları kir, zihinlerinde yeşerttikleri kinleriyle birlikte yok olup gidecekler.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:15
  1. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik
  2. Meral AkşeneR
  3. Semih Yalçın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: Irak'ın komşu ülkelere saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz
    1. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    2. Sırrı Süreyya Önder’in dosyası AYM’de
    3. Soyuz MS-15 uzaya gönderildi
    4. AB Yüksek Temsilcisi Federica..
    5. Süper Lig'de 6. hafta programı ve..
    6. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
    7. Trump'ı şok eden gelişme! Ses..
    8. Son dakika! Asgari ücret zammı ne..
    9. Adana'daki orman yangınındatutuklama
    10. Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 işçi..
    11. İhbar tazminatı gelir vergisinden AGİ..
    12. Neşet Ertaş unutulmadı! Neşet Ertaş..
    13. Jandarma'dan çiftliğe uyuşturucu..
    14. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini..
    15. Yeni partilerin tuzağını İngilizler..
    16. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi..
    17. 3 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan..
    18. Aydın'da ele geçirildi! Helenistik..
    19. Çocuk psikiyatrisi kaç yaşa kadar bakar?
    20. Nihat Genç'ten gündemi sarsacak..
    21. 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük..
    22. Sözcü yine algı peşinde! Türkiye'ye..
    23. Trabzonspor Beşiktaş maçını kim..
    24. Mısır'da geniş çaplı gözaltı..
    25. Başkan Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı'..
    26. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Akgül:..
    27. 'İş arayanlar ve işverenleri sanal..
    28. Galatasaray Fenerbahçe derbisini kim..
    29. Kadın sivil örgütlerinin desteği..
    30. Dev derbinin hakemi belli oldu!
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...