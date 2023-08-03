İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na son sürat salvolar: Tükenmiş Kılıçdaroğlu'nun yoğun bakım ünitesi değiliz!

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçti. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı. Yaşananlar sonrasında muhalefette kazan kaynarken, tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu seçim yenilgisini kabullenip, "Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçim de değil son seçim de" ifadesini kullanmıştı.

Akşener: Lamı cimi yok kaybettik

İttifakın üyesi İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla seçim bozgununu kabullendi ve "İlk kez konuşuyorum. Lamı cimi yok, kaybettik." dedi.

Yaşananlar sonrasında İYİ Parti kanadından Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan açıklamaların ardı arkası kesilmedi.

İYİ Partililerden Kılıçdaroğlu'na tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Biz zaten kendimizi orada sorguluyoruz. Kemal Bey'e yeterinden fazla mı güvendik diye. Biz açıkçası bunun olabileceğini gördük ama beklemedik." ifadelerini kullandı.

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"2019 seçimlerini sayemizde kazandınız"

CHP ile İYİ Parti arasındaki atışmalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, tabanlarının ittifak olmadan yerel seçimlere girmek istediğini belirtip, CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" göndermesinde bulundu. Usta, "Muhalefette 'Biz artık seçim kazanabiliriz' morali oluştuysa bu 2019 seçimlerindeki o başarıdandır. Bu başarının mimarı İYİ Parti ve Meral Akşener." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, yerel seçimde 81 ilde aday çıkarmayı planladıkları söyledi. CHP ile ittifak konusunda bir çalışmaları olmadığını vurgulayan Zorlu, "Böyle bir gündemimiz bulunmaktadır” diye konuştu. Tüm açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi.

"Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değiliz"

İYİ Partili Yiğit Karakış, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, "İYİ Parti, tükenmiş Kılıçdaroğlu’nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değildir." ifadelerini kullandı.

CHP liderinin muhalefete ihanet ettiğini söyleyen Karakış, ittifakın küçük ortaklarını da hedef alıp "Küçük hesap peşinde koşanlar, büyük zaferlerin önündeki en büyük engeldir." diye konuştu.