İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na şok! Cumhurbaşkanı adayı...

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor.

İmamoğlu sinyali

Ancak İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok yüksek bir performansı olduğunu belirterek İmamoğlu'na adaylık sinyali verdi. Konuk olduğu YouTube kanalında konuşan Kavuncu, "Cumhur İttifakı İmamoğlu'nun aday olmasını istemiyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İstanbul gibi çok önemli bir kentte belediye başkanlığı yarışı oldu. Kampanya açısından çok yüksek bir performansı var sayın İmamoğlu'nun. Yarıştığı kişi AK Parti için de çok güçlü bir isimdi ki cumhurbaşkanı da devreye girdi. Ankara'daki belediye seçimleriyle bunu kıyasladığınızda İstanbul'daki çok daha yoğun. İmamoğlu, hem enerjisi hem performansıyla elbette istenmeyen bir rakip olabilir."