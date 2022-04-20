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Siyaset İYİ Parti'den istifa eden vekil AK Parti'ye geçti
Siyaset

İYİ Parti'den istifa eden vekil AK Parti'ye geçti

2020 yılında İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 13:15:00 -
İYİ Parti'den istifa eden vekil AK Parti'ye geçti

Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok, 2020'nin Şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.

AK Parti Grup Toplantısı'nda söz alan Ok, kısa bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirten Ok, "İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı.

Ok'un AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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