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Siyaset İYİ Parti'den istifa eden Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı!
Siyaset

İYİ Parti'den istifa eden Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 15:58:00 - 2023-11-07 16:34:52
İYİ Parti'den istifa eden Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı!

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı.

Hatipoğlu'na rozetini MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Hatipoğlu İYİ Parti'den istifasını şöyle duyurmuştu:

"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."

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