  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adnan Oktar'ın duruşmasında mide bulandıran hareket! Sen manyak mısın be bacım?

MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist Türkiye'ye getirildi İşte son görüntüleri…

Muharrem İnce, o "lidercik"le buluştu! Tutmayın küçük enişteleri

8 ortaklı 6'lı masa şimdi ayvayı yedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6’lı masa talimatı!

Halbuki iki tane heykel dikseydi ayakta alkışlarlardı! CHP halka yapılan hizmeti aşağıladı

TOKİ Başkanı, “Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?” sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Bir ilimizde petrol heyecanı! Bölge sakinleri çıkacağından emin

Alman Başbakan halkına seslendi: Zorlu kışa hazır olun

Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?
Siyaset İYİ Parti'den istifa eden başkan veryansın etti! "Bu ittifak beni rahatsız etti"
Siyaset

İYİ Parti'den istifa eden başkan veryansın etti! "Bu ittifak beni rahatsız etti"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'den bir isme bakanlık verilebileceği" şeklindeki açıklaması sonrası İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığından istifa eden Metin Özışık, partisine veryansın etti. Partisinin HDP ile ittifak halinde olanlarla aynı masada olmasını hazmedemediğini söyleyen Özışık, " CHP, HDP ile ittifak halindedir, bu ittifak beni rahatsız etti" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 14:07:00 -
İYİ Parti'den istifa eden başkan veryansın etti! "Bu ittifak beni rahatsız etti"

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'li bir ismin bakan olabileceği şeklindeki sözlerine tepki göstererek İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Metin Özışık, istifa nedenini partisine sunduğu dilekçe ile açıkça belirttiğini söyledi.

"Hazmedemedim"

Özışık, CHP'nin HDP ile ilişkisinin Gürsel Tekin'in son ifadesiyle iyice pekiştiğini belirterek, "HDP ile ittifak yapan bir parti ile aynı masada benim partimin olmasını ben hazmedemedim ve istifa ettim. İYİ Parti merkez sağda iktidara alternatif olmalıydı, daha önce de ifade ettim. Şu anda birinci parti olmalıydı. O masada kaldığı sürece aslında o ittifakla merkez sağda seçmenin oyunu alma şansı yok. HDP ile ittifakta emekli bir binbaşı olarak, emekli bir subay olarak, daha önce Güneydoğu'da 4 yıl görev yapmış insan olarak benim hazmedebileceğim bir şey değildi. Daha önce de CHP'de benzer açıklamalar vardı. Ben bunları geçecek bir süreç olarak düşündüm, değerlendirdim ancak son açıklama ile bunun bitmeyeceğini, bu işin HDP ile ortaklığa doğru gittiğini gördüm ve istifa ettim. Bu kadar net söylüyorum. CHP, HDP ile ittifak halindedir, bu ittifak beni rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

"HDP ile PKK'yı birbirinden ayırmak mümkün değil"

HDP ile PKK'yı birbirinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını belirten Özışık, "Öncelikle şunu ortaya koymak lazım. Biz ülkemizde, milletimizle birlikte bölünmez bir bütün devlet oluşturuyoruz. Bu devleti bir toplum sözleşmesi ile anayasa ile oluşturuyoruz. HDP bu anayasaya saygısı olmayan, hatta tanımayan bir parti. HDP ile PKK'nın bağını hepimiz biliyoruz. HDP ile PKK'yı birbirinden ayırmak mümkün değil, bırakın iki bakanlığı, bizim toplum sözleşmemize saygısı olmayan bir partiye yağmurlu havada bardağı doldursa bile onu dahi paylaşmamamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23