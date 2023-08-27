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Gündem İYİ Parti'den dikkat çeken çıkış: Elbette CHP'ye fatura kesilecek
Gündem

İYİ Parti'den dikkat çeken çıkış: Elbette CHP'ye fatura kesilecek

Yeniakit Publisher
2023-08-27 09:46:00 -

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, seçimlerin kaybedilmesine ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. Usta, “Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek. Bundan daha doğal ne olabilir? Kazanılacak seçimi kaybettik” dedi.

2023 Genel Seçimlerinin kaybedilmesinin ardından tartışmalar devam ediyor. Millet İttifakı ortaklarından peş peşe birbirini suçlayan açıklamalar gelmeye devam ederken, dikkat çeken bir açıklama da İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan geldi.

Sözcü TV’nin programına katılan Erhan Usta, “Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek. Bundan daha doğal ne olabilir? Kazanılacak seçimi kaybettik” ifadelerini kullandı.

Erhan Usta’nın bu sözlerine konuklardan Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi, “İYİ Parti’ye bir fatura var mı” sorusunu yöneltince Erhan Usta şu cevabı verdi:

“İYİ Parti için (fatura) ‘Başaramadık, kaybettik. Özür dileriz’ diyor. (Meral Akşener). Faturayı zaten kesiyor muhalif medya, eski siyasetçiler, yeni siyasetçiler bütün faturayı İYİ Parti’ye kesti. Biz daha ne faturası ödeyeceğiz, ne bedel ödeyeceğiz. Bir şey söylediğinizde hemen ‘Ak Parti’ye yanlıyor musun, şunu mu yapıyorsun bunu mu yapıyorsun’”
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Yorumlar

Gültekin

Sayın Erhan Usta, seçimi K.K kaybetmedi, hepiniz bir Millet ittifakı kaybetti, bunu niçin anlamak istemiyorsunuz?, sizin istediğiniz aday gösterilseydi, adımız gibi eminiz kesinlikle kazanamayacaktı, o zaman yalnız İYİ Parti kaybetti diyebilecek miydiniz?, yalnız K.K yüklenmek çok ayıp oluyor, çünkü hepiniz sahada değil miydiniz?
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