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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun, "HDP'ye bakanlık verebiliriz" açıklamasından sonra çatırdayan 6'lı masada gerilim devam ederken, İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması geldi.

Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktaki kararlılığına karşı en büyük engel olarak konuşulurken, İmamoğlu'nun son olarak Halk TV üzerinden Kılıçdaroğlu'na operasyon çektiği iddia edildi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'tan cumhurbaşkanı adayı açıklaması geldi.

Daha görüşülmemiş

İP'li Sunat, 6'lı masada henüz cumhurbaşkanı adayının konuşulmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Daha altılı masaya bu konu hiç gelmedi. Yani liderler adaylık mevzusunu görüşmedi.

6'lı masa seçmenlerinin kararsızlık karşısındaki tepkilerini yumuşatmaya çalışan İP'li Sunat, şöyle devam etti: Emin olun, vatandaştan daha ziyade bunu merak eden Cumhur İttifakı. Seçime 9 ay var. Öncesinden bir aday ismiyle ortaya çıkmak demek 9 ay boyunca düşünebiliyor musunuz, hiç durmadan seçim gezileri ve karşılıklı kavga demek. Türk milleti müsterih olsun. 13'üncü cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olacak.