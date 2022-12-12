İYİ Parti'den başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TBMM'ye sunulan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Anayasa değişikliği teklifinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirildiğini açıklayan Zorlu, ülke ve milleti yakından ilgilendiren kritik konularda partinin yetkili kurullarıyla karar almayı gelenek haline getirdiklerini belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

Konuyu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"GİK'te iki hususun altı çizildi. Bu metinde riskli gördüğümüz, ileride problem yaratacağını düşündüğümüz bazı temel hususlar, ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. GİK’ten çıkan birinci eğilim, ortak görüş budur. GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir. Anayasa değişikliklerinde gizli oylama olması nedeniyle burada bağlayıcı bir karar, grup kararı alamıyoruz."

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde milletvekilleri ve parti kurucular kurulu ile bir araya geleceğini ve yetkili kurulların Anayasa değişikliği metni üzerindeki eğilimini etap etap paylaşacaklarını ifade etti.

Üstüne basa basa “yasağı uygularım” demişti

Kendisini başörtüsü mücadelesinin hamisi gibi gösteren Akşener’i tarihi kayıtlar ise alenen yalanlıyor.

Başörtüsü yasağı zulmünün uygulandığı 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Meral Akşener, o dönem Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32.Gün programına katılmıştı.

Akşener katıldığı programda, vesayetçilerin MGK kararları ile dayattığı başörtüsü yasağını mutlaka uygulayacağını üstüne basa basa ifade etmişti.

Akşener “Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.” demişti.

Akşener "Uygulanmazsa hükümeti bırakır mısınız?" sorusu karşısında ise bocalamış ve sanırım dedikten sonra ısrarla 'uygulanmak zorunda' demişti.

Akşener bakın ısrarla kıyafet yasasını uygulayacağını hangi sözlerle taahhüt etti. İşte Akşener’in o açıklaması:

“Gönülden inanıyorum, uygulanacak”

Akşener: Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.

Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?

Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!

Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?

Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak

Birand: Kıyafet yasası mesela en kolay uygulanacak olan.

Akşener: Evet

Birand: Ve bir tülü uygulanamıyor.

Akşener: Uygulanacak, göreceksiniz uygulanacak.