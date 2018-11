İYİ Parti'den 'asgari ücret' teklifi!

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, asgari ücretten vergi ve harç kesintilerinin kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, asgari ücretli vatandaşların sorunlarını TBMM Başkanlığı'na taşıdı. Dünyada asgari ücretle çalışan sayısının en fazla olduğu ülkelerden birinin yüzde 52.6 oranla Türkiye olduğuna dikkat çeken Ok, bu oranın ABD'de yüzde 1.5, İngiltere'de 1.9 olduğunu söyledi. İsmail Ok, enflasyondaki yükseliş sebebiyle asgari ücretle geçinmenin imkansız bir hal aldığını ifade etti.

TBMM Başkanlığı'na asgari ücretteki vergi ve harç kesintilerinin kaldırılması için kanun teklifi sunan İYİ Partili Ok, şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret işçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir. Asgari ücretle, gelişmemiş ülkelerde düşük ücretli emek kitlesinin korunması amaçlanmıştır. Anayasanın 55. maddesinde ücrette adalet sağlanması başlığında yer alan tanımlamada “ücret emeğin karşılığıdır ”denmektedir. Bu bağlamda Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Kesintiler kaldırılmalı

İsmail Ok, 'Asgari ücret üzerindeki vergi yükü, bir taraftan düşük gelirlilerin kazançlarını azaltmakta, diğer bir taraftan da işverenlerin maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle asgari ücret üzerinden yapılan kesintiler, gerek işçi gerekse işveren sendikalarının asgari ücretle ilgili en önemli sorunlarından bir tanesini oluşturmaktadır.Bu nedenle hazırlanmış olan kanun teklifimiz gelir adaletsizliğini ortadan kaldırarak, asgari ücretten her türlü vergi, resim ve harcın kaldırılmasını hedeflemektedir.' dedi.