İYİ Parti'den aday olmuştu... Seçimi kaybeden Hakan Peker'den ilk açıklama

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı ünlü isimler de siyaset sahnesinde yarıştı. Bunlardan biri de şarkıcı Hakan Peker oldu. Peker, 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti’den Safranbolu Belediye başkan adayı olmuştu.

Yüzde 3,68'lik oy oranıyla seçimi kaybeden şarkıcı ilk kez konuştu. Seçimden yenilgiyle çıkan ve adaylar arasında beşinci olduğu olan Peker, siyasetin kimsenin tekelinde olmadığını ve kimseye küsmediğini söyledi.

Snob Magazin'in aktardığına göre Hakan Peker, "Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı" dedi.

Peker açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok."

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