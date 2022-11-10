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Siyaset İYİ Parti'de toplu istifa şoku
Siyaset

İYİ Parti'de toplu istifa şoku

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Koçaş ve Cuma Ali Bozdoğan ile birlikte görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 12:28:00 - 2022-11-10 12:30:56
İYİ Parti'de toplu istifa şoku

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ağır, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Aksaray İl Teşkilatı'nın kuruluşundan beri Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev yaptığını belirtti. 16 Kasım 2021'den bugüne kadar da İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Ağır, şunları kaydetti:

"Şahsım Ömer Faruk Ağır olarak İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Koçaş ve Cuma Ali Bozdoğan arkadaşlarım ile beraber, gördüğümüz lüzum üzerine istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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Yorumlar

ŞAMİLCİ

darısı yavuz başkanın başına... akp ye geçmek için değil kendi partisini kurmak için... kendi partisini kursun ki bu cüzdan mücahitlerinden ülkeyi kurtara
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