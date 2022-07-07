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Gündem İyi Parti'deki tiyatro Yavuz Ağıralioğlu'na soruldu! Meral Akşener'i kızdıracak sözler
Gündem

İyi Parti'deki tiyatro Yavuz Ağıralioğlu'na soruldu! Meral Akşener'i kızdıracak sözler

İyi Parti'nin mağdur sıfatı takarak kürsüye çıkardığı şahısların gerçekte öyle olmadığı defalarca ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük tepki gören tiyatrolarla ilgili konuşan İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, kendi partisini eleştirerek, "Tenkitlere katılıyorum, hepsi çok kıymetli. Ben de bu insanların özenle, dikkat edilerek seçilmesinden yanayım." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 13:10:00 - 2022-07-07 13:15:21
İyi Parti'deki tiyatro Yavuz Ağıralioğlu'na soruldu! Meral Akşener'i kızdıracak sözler

CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan İyi Parti'de İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün akşam TVNet'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programının konuğu oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından her hafta partisinin grup toplantılarında kürsüye çıkarılan vatandaşlar hakkında da konuştu.

İyi Parti'nin mağdur sıfatı takarak kürsüye çıkardığı şahısların gerçekte öyle olmadığı defalarca ortaya çıktı.

Kamuoyunda büyük tepki gören tiyatrolarla ilgili konuşan İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, kendi partisini eleştirerek, "Tenkitlere katılıyorum, hepsi çok kıymetli. Ben de bu insanların özenle, dikkat edilerek seçilmesinden yanayım." ifadelerini kullandı.

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