İYİ Parti'de sular durulmuyor! İstifa rüzgarı...

ANKARA MİLLETVEKİLİ BEKER İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Adnan Beker, İYİ Parti Ankara Milletvekili Parti'nin kurucu isimlerinden. 2018'den Ankara Büyükşehir Meclisi'nde İYİ Partili Grup Başkanvekiliydi. Son seçimlerde milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ama seçildikten sonra partisine ve ittifak yapılan CHP'ye dönük sert eleştirileri hep gündemdeydi. "Diyelim ki altılı masa seçimi kazandıydı. Biz daha bakanları oluşturamazmışız, atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş" demişti.

Kulislerde söz konusu eleştirileri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le arasının açıldığı konuşuluyordu. Önce AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, ardından yine eski milletvekili Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, genel idare kurulu üyesi Bahadır Erdem'in istifalarını vermiş ardından partide gözler Meal Akşener'e çevrilmişti.



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İYİ PARTİ'DE VEKİL SAYISI 42'YE DÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, grupta "Partimizin üzerinde tasarlanan tüm oyunları birer birer bozacağımızı da çok iyi biliyorum" açıklamalarını yaptı. Bu sözleri söylediği sırada salonda olmayan iki isim dikkat çekti; Ümit Dikbayır ile Adnan Beker. Beker gruptan bir gün sonra istifasını sosyal medya hesabından paylaştı. Beker açıklamasında, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve yüce Türk Milleti'ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi. Ankara Milletvekili Beker, "Büyük Türk Milleti'ne ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim" vurgusu yaptı. Beker'in bir partiye geçip geçmeyeceği henüz netleşmedi. Ama istifa ile İYİ Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 42'ye düştü.

İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR SÜRECEK Mİ?

Beker'in istifasının ardından İYİ Parti grubunda olmayan ikinci isim, partinin etkin isimlerinden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a gözler çevrildi. Hakkında belediyelerle maddi ilişkiler kurmak iddiaları ortaya atılan Dikbayır, bizzat kendisi parti disiplin kurullarına başvururak iddiaların araştırılmasını istedi. Akşener'le görüşmediği belirtilen Dikbayır, Gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada istifa edip etmeyeceğine ilişkin "Partinin kurucusuyum, durur muyum durmaz mıyım sürecin sonuçlarına bakacağım" dedi.