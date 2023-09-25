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Siyaset İyi Parti'de şok istifa! Meral Akşener oturup ağlayacak
Siyaset

İyi Parti'de şok istifa! Meral Akşener oturup ağlayacak

Yeniakit Publisher
2023-09-25 16:04:00 -
İyi Parti'de şok istifa! Meral Akşener oturup ağlayacak

Eski İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partisinden istifa etti.

Eski İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partisinden istifa etti.

İstifası ile ilgili açıklama yapan Sezgin, “Kurucuları arasında yer aldığım İyi Parti üyeliğinden istifa ettim. Muhalefet bugünlerde büyük kargaşa içinde, ben bunu kendi adıma körüklemek istemiyorum. İstifamın nedenleri hakkında gerekirse gelecekte kapsamlı bir açıklama yaparım” ifadelerini kullandı.

 
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