İyi Parti'de şok istifa! Meral Akşener oturup ağlayacak
Eski İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partisinden istifa etti.
Eski İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partisinden istifa etti.
İstifası ile ilgili açıklama yapan Sezgin, “Kurucuları arasında yer aldığım İyi Parti üyeliğinden istifa ettim. Muhalefet bugünlerde büyük kargaşa içinde, ben bunu kendi adıma körüklemek istemiyorum. İstifamın nedenleri hakkında gerekirse gelecekte kapsamlı bir açıklama yaparım” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO