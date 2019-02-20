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İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti

İYİ Parti'de Mersin krizinin formülü aranıyor. Yapılan son görüşmelere göre, Demokrat Parti'nin adayının yerine Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilmesi bekleniyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:49
İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti

İYİ Parti'nin Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül aranıyor. Demokrat Parti'nin adayının yerine Kocamaz'ın aday gösterilmesi bekleniyor.

İYİ Parti'nin Mersin'de belediye başkanlığı için Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül aranıyor.

Demokrat Parti adayını çekecek

Bu kapsamda Demokrat Parti'nin Mersin İl Başkanı Ankara'ya geldi. Genel Başkan Gültekin Uysal ile yapılacak görüşmeden sonra karar çıkacak.

Görüşme sonrasında Demokrat Parti'nin adayının çekilmesi, Kocamaz'ın aday gösterilmesi bekleniyor.

İlk hülle CHP'den gelmişti

24 Haziran seçimleri öncesinde de İYİ Parti'nin seçimlere katılamayacağı endişesiyle 15 CHP'li milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:49
  1. Mersin
  2. Ankara
  3. Burhanettin Kocamaz
  4. İYİ Parti

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  • mır mır mırmır mır mır59 dk önce
    işi gücü hülle bunların başka meziyetleri yok kendileri de aslında bir parti olmadıklarını biliyorlarbaşkalarının desteğiyle acaba bir koltuk kaparmıyız beleşçiliği var bunlardaon beş temmuźzzdaaaa beşbekennnnnn oluceeeeeeeemmm..yav he he
  • TanerTaner1 sa önce
    Kocamazı harcadılar Mersinde yarış kafa kafayayken Hamit Tuna Bey bu durumda gücüne güç kattı.

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