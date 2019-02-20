İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti İYİ Parti'de Mersin krizinin formülü aranıyor. Yapılan son görüşmelere göre, Demokrat Parti'nin adayının yerine Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilmesi bekleniyor.

İYİ Parti'nin Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül aranıyor. Demokrat Parti'nin adayının yerine Kocamaz'ın aday gösterilmesi bekleniyor. İYİ Parti'nin Mersin'de belediye başkanlığı için Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül aranıyor. Demokrat Parti adayını çekecek Bu kapsamda Demokrat Parti'nin Mersin İl Başkanı Ankara'ya geldi. Genel Başkan Gültekin Uysal ile yapılacak görüşmeden sonra karar çıkacak. Görüşme sonrasında Demokrat Parti'nin adayının çekilmesi, Kocamaz'ın aday gösterilmesi bekleniyor. İlk hülle CHP'den gelmişti 24 Haziran seçimleri öncesinde de İYİ Parti'nin seçimlere katılamayacağı endişesiyle 15 CHP'li milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.