İYİ Parti'de kopuşların ardı arkası kesilmiyor! Avrupa teşkilatlarında toplu istifa!
İYİ Parti seçim atmosferine girdiğimiz bugünlerde kuruluşundan itibaren siyasi hayatının en zor günlerini yaşıyor. Yaşadığı en dikkat çeken krizlerin başında istifa dalgaları yer alırken teşkilatların partiyle bağlarını koparmaya başlaması krizi yeni bir boyuta ulaştırdı. Son olarak partinin Köln teşkilatı parti ile bağlarını koparttığını duyurdu.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Millet İttifakı çatısında girecek olan İYİ Parti'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Partideki isimlerin ortak bir anlayışta uzlaşamaması özellikle parti içinde istifa dalgasına neden oldu. Yaşanan istifa krizlerine partinin teşkilatlarındaki çatlaklarda eklenmeye başladı. İYİ Parti'nin Köln teşkilatı sosyal medya adresinden parti ile bağlarını kopardığını açıkladı
BÖLÜCÜLERLE İTTİFAK YAPILDI
Köln teşkilatı tarafından konuyla ilgili şu açıklamalara yer verildi;
Kumar masasına geri dönüldüğü, bizlere aday dikte edildiği, Atatürkümüzün Cumhuriyetinde bölücülerle ittifak yapıldığı ve Avrupa teşkilatlarına da haksızlık yapıldığı için Köln İyi Parti olarak partimiz ile bağlarımızı koparıyoruz.