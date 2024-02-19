İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor! Topluca istifa ettiler

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki hezimetin ardından istifa furyasının devam ettiği İYİ Parti'de bir ayrılık daha yaşandı.

Aralarında eski İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Levent Görür, İlçe Başkanı Deniz Kayapınar ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 100’ün partili, yaptıkları ortak açıklamayla partiden istifa etti.

2019 yılından beri İYİ Parti’nin içerisinde olduğunu, çeşitli kademelerde görev aldığını, yaklaşık 2 yıldır da İYİ Parti İlçe Başkanı olarak görev yaptığını belirten Deniz Kayapınar istifaya ilişkin şunları söyledi:

“Biz İYİ Parti’nin güçlenmesi, gelişmesi, büyümesi için gerekli çalışmalarda bulunduk. Birçok insanı partimize üye yaptık. Ancak gelinen noktada parti içi yaşanan gelişmeler neticesinde İYİ Parti’den istifa etme kararı aldım. Hem ilçe başkanlığından hem de üyelikten istifa ettim”