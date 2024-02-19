  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rezilliğe bakın! PKK/YPG, iki erkek çocuğu daha kaçırdı!

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alımı engellenmişti! Yeni İHA projesi ortaya çıktı

Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan dev müjdeyi duyurdu

Altın fiyatları tamı tamına 950 lira birden değişecek! Uzman isim tarih verdi, kuyumcular dolup taşacak

Türkiye, BAE ile yapılan 8,5 milyar dolarlık o anlaşmayı askıya aldı

CHP Lütfü Savaş’ı sildi! Karısının paylaşımı olay oldu

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Cemal Enginyurt, Akşener'i tehdit etti | Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim

Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler! 'Eli genel merkezde, gözü...'

Bu haberi CHP yandaşı basında bulamazsınız! 1 kişinin öldüğü İBB faciasında yeni görüntüler

Ekrem İmamoğlu vatandaşı ölüme terk ediyor! Deprem beklenen İstanbul'da 650 bin konut yapılmamalıymış
Siyaset İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor! Topluca istifa ettiler
Siyaset

İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor! Topluca istifa ettiler

Yeniakit Publisher
2024-02-19 19:22:00 - 2024-02-19 20:04:55
İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor! Topluca istifa ettiler

İzmir'in Selçuk ilçesinde 100'ün üzerinde İYİ Partili topluca istifa etti.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki hezimetin ardından istifa furyasının devam ettiği İYİ Parti'de bir ayrılık daha yaşandı.

Aralarında eski İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Levent Görür, İlçe Başkanı Deniz Kayapınar ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 100’ün partili, yaptıkları ortak açıklamayla partiden istifa etti.

2019 yılından beri İYİ Parti’nin içerisinde olduğunu, çeşitli kademelerde görev aldığını, yaklaşık 2 yıldır da İYİ Parti İlçe Başkanı olarak görev yaptığını belirten Deniz Kayapınar istifaya ilişkin şunları söyledi:

“Biz İYİ Parti’nin güçlenmesi, gelişmesi, büyümesi için gerekli çalışmalarda bulunduk. Birçok insanı partimize üye yaptık. Ancak gelinen noktada parti içi yaşanan gelişmeler neticesinde İYİ Parti’den istifa etme kararı aldım. Hem ilçe başkanlığından hem de üyelikten istifa ettim”

Eski ortak düşman oldu! İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş'a demediğini bırakmadı
Eski ortak düşman oldu! İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş'a demediğini bırakmadı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski ortak düşman oldu! İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş'a demediğini bırakmadı

"Artık kaldıramıyorum" dedi, o isim İYİ Parti'den istifa etti! Akşener şaşıp kalacak: "Onurum için bunu yapmak zorundayım"
“Artık kaldıramıyorum” dedi, o isim İYİ Parti'den istifa etti! Akşener şaşıp kalacak: “Onurum için bunu yapmak zorundayım”

Siyaset

“Artık kaldıramıyorum” dedi, o isim İYİ Parti'den istifa etti! Akşener şaşıp kalacak: “Onurum için bunu yapmak zorundayım”

İYİ Parti’de afiş krizi: Başkan adayı CHP rozetini çıkartmadı!
İYİ Parti’de afiş krizi: Başkan adayı CHP rozetini çıkartmadı!

Siyaset

İYİ Parti’de afiş krizi: Başkan adayı CHP rozetini çıkartmadı!

Yerel seçimlere kısa bir süre kala İYİ Parti’de çok kritik istifa! Hem partisinden hem de grup başkanvekilliği görevinden ayrıldı
Yerel seçimlere kısa bir süre kala İYİ Parti’de çok kritik istifa! Hem partisinden hem de grup başkanvekilliği görevinden ayrıldı

Siyaset

Yerel seçimlere kısa bir süre kala İYİ Parti’de çok kritik istifa! Hem partisinden hem de grup başkanvekilliği görevinden ayrıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23