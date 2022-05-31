İYİ Parti'de kaçak yapı skandalı! Her gün yeni bir rezillikleri patlak veriyor

Düzce'de İYİ Partili Meclis Üyesi Erkan Dinçer'in belediyeden ruhsat ve izin almadan kaçak yapı diktiği ortaya çıktı. Dinçer tarafından inşa edilen kaçak yapı için 52 bin 639 lira para cezası kesildi.

Düzce'de İYİ Partili Meclis Üyesi Erkan Dinçer'in kaçak yapı inşa ettiği ortaya çıktı. Dinçer’in Koçyazı Mahallesi 103 ada 13 Nolu parsel üzerinde bulunan iş yerinin cephesine Belediyeden Ruhsat ve izin alınmadan çelik malzemeden sundurma yapıldığı tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

53 bin liraya yakın ceza kesildi

Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosya, Belediye Encümeni tarafından yapı tatil zaptı, fotoğraf ve krokileriyle birlikte incelenerek yapılan değerlendirmede, İYİ Partili Meclis Üyesi Murat Dinçer’e ait mülk üzerine Dinçer tarafından inşa edilen kaçak yapı için 52 bin 639 lira para cezası kesildi.

İYİ Parti suskunları oynuyor

Hemen her fırsatta milletin parasının hiç edildiği ithamlarında bulunan ve hak hukukun en tartışılmaz ilkeleri olduğunu beyan eden İYİ Partili Meclis üyeleri ve İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Er’in bu yolsuzluk konusunda ne açıklama yapacakları merak konusu oldu.