İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Kurucu üye zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti

İYİ Parti Antalya Teşkilatı’nda yaprak dökümü devam ediyor. Partiden ayrılanlar kervanına İYİ Parti’nin kuruluşundan bu yana Antalya Konyaaltı İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Ali Boyacı da katıldı. Boyacı, yaptığı açıklamada Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve Yönetim Kurulunu topa tutarak başarısızlıkla suçladı ve İYİ Parti’nin Antalya’da büyük oy kaybına uğradığını söyledi.

Ali Boyacı’nın basın açıklaması şöyle:

“İYİ Parti Konyaaltı İlçesi Kurucu İlçe Başkan Yardımcısı olarak ilk günden bugüne kadar var gücümle çalıştım, emek verdim. Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve Yönetim Kurulunu başarısız olmalarından dolayı eleştirdim.

Türkiye Genelinde İYİ Parti 2018 Seçimlerinde %9.96 oy almış 2023 Genel Seçimlerin de ise %9.90 oy almıştır. Antalya özelinde ise 2018 seçimlerinde İYİ Parti 250.000 oy alarak %17 oy almıştır.2023 Seçimlerinde ise 190.000 oy alarak %11 oy almıştır. Türkiye Genelinde %0.06 oy azalsa da İyi Parti kendini korumuş Antalya da ise %6 oy azalmıştır. Bu oy düşüşü İl Başkanı ve Yönetimi tarafından Genel Başkanımız Meral Akşener’in masadan kalkıp oturmasına bağlanmış kendilerine bir öz eleştiri bile yapmamışlardır. Sormak isterim Genel Başkan Meral Akşener’in bir tek Antalya da mı masadan kalkıp oturması algılandı? Bir tek Antalya seçmeni mi duydu bu durumları? Antalya da 2018 yılında 3 Milletvekili çıkarmış 2023 yılında 2 Milletvekili çıkarmıştır. Türkiye Genelinde kendini koruyan İYİ Parti Antalya özelinde gerilemiştir. Bunun sorumluluğu İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve Yönetim Kuruluna aittir. Seçimler de koordinasyonu sağlayamadınız, milletvekili adaylarına bir program bile veremediniz, dağınık bir şekilde seçim yürüttünüz. Ve bizlerin ilk günden bugüne kadar ki emeklerimizi harcadınız. Seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenip istifa bile edemediniz. Oysa Türkiye Genelindeki seçim sonuçları ve Antalya’ da ki seçim sonuçları sizin beceriksizliğinizi ortaya koymuştur. Şaibeli İl Başkanı seçilmenizle şaibeli Temayül Yoklaması ile devam ettiniz. Tüm Milletvekili Aday Adayı arkadaşlarımıza aynı mesafe ile durmanız gereken noktada durmadınız. Bazı Aday Adayları için İlçe Başkanlarından oy isteyerek baskı yaptınız, üyenin iradesine ve sandığa saygı duymadınız.

REİSÇİLİK OYNADINIZ

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Sizi eleştirenleri dinlemek ‘ben nerede yanlış yapıyorum?’ diye özeleştiri yapmak yerine disipline verdiniz. Siz belki bilmeyebilirsiniz ben söyleyeyim ne de olsa 3-4 ay önce üye olup İl Başkanı oldunuz. Sizden önce 4 İl Başkanı ve 27 İlçe Başkanı var. Birini bile bir kere arayıp fikrini sordunuz mu? HAYIR. Bir kere arayıp bir programa davet ettiniz mi? HAYIR. Bir kere arayıp hatır sordunuz mu? HAYIR. HAYIR. HAYIR. Siz insanlara tepeden baktınız adeta reisçilik oynadınız. Ve bir şeyi yaptınız. İYİ Parti Kurulduğu günden bugüne köy köy, mahalle mahalle gezen, üye yapan, hizmet eden kişileri disipline verdiniz. Sahi biz köy köy, mahalle mahalle gezerken akşamları dinlenip ailemizle vakit geçirmek varken stant açıp üye yaparken SİZ NEREDEYDİNİZ biz sizi hiç görmedik merak ettik? Siz o zamanlar yoktunuz ben söyleyeyim.2019 Yerel Seçimlerinde Ahmet Aydın İl Başkanı iken, Antalya Yerel Seçimlerinde 2 tane Belediye Başkanı ve 76 Meclis Üyeliği kazandı. Bunun 17 tanesi de üstelik Büyükşehir Belediye Meclis üyesidir. İYİ Parti Türkiye Genelinde 460 meclis üyesi çıkartırken bunun 76 tanesi Antalya’dandı. Bu da 1/6 ‘sı Antalya’dan seçilmiştir.

34 BİN ÜYE 8 BİNE DÜŞTÜ

İl Başkanı olduğunuzda yaklaşık Antalya da 34.000 üyesi vardı. Şimdi duyduklarımıza göre 8.000 üyesi kalmış. Duyduklarımıza göre diyorum çünkü bugüne kadar sizden üye sayısı ile ilgili bir açıklama gelmedi. 6/ Eylül/2023 tarihinde emeği olan insanlar sizi eleştiriyor diye disipline verdiniz. Tebligatları yasal adresimize göndermek yerine ayağınıza çağırıp tebliğ etmek istediniz. Bir ayı geçkin süredir bir savunma bile alamadınız. Bunu bile usulüne uygun süreci yönetemediniz. Siz bunu bile beceremediniz. Yaptıklarınız yapacaklarınızın referansı ise vahh ki ne vahhh. Sizin beceriksizliğinizin, sizin günahınızın ortağı olmayacağım.

Parti içi demokrasiyi işletemeyen bir yönetim anlayışının, ülkeme de demokrasiyi getirebileceği inancımı kaybettim. İYİ Parti içerisinde kazandığım dostluklarım daim olması şartı ile; İYİ Parti Konyaaltı İlçe Kurucu Başkan Yardımcılığından ve İYİ Parti üyeliğimden İSTİFA ediyorum. Saygılarımla.”